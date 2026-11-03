В Астрахани среди многоэтажек «заблудился» верблюд

На опубликованном каналом видео животное гуляет по астраханскому двору. Местная жительница предложила ему морковку, однако от лакомства верблюд отказался.

Отмечается, что Астраханская область входит в список регионов с наибольшими популяциями домашних верблюдов. В этом перечне также значатся Калмыкия, Республика Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье.

Ранее в МВД по Астраханской области рассказали, что стадо верблюдов вышло на Старый мост через Волгу в Астрахани, затруднив движение транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

