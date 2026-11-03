В Астрахани среди многоэтажек «заблудился» верблюд
Двугорбый верблюд «заблудился» среди многоэтажек Астрахани. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На опубликованном каналом видео животное гуляет по астраханскому двору. Местная жительница предложила ему морковку, однако от лакомства верблюд отказался.
Отмечается, что Астраханская область входит в список регионов с наибольшими популяциями домашних верблюдов. В этом перечне также значатся Калмыкия, Республика Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье.
Ранее в МВД по Астраханской области рассказали, что стадо верблюдов вышло на Старый мост через Волгу в Астрахани, затруднив движение транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Астрахани среди многоэтажек «заблудился» верблюд
- «Вопросы к финалу»: Внук Шолохова оценил российско-китайский «Тихий Дон»
- Россияне получили возможность сменить оператора связи через «Госуслуги»
- В Татарстане умерла отдыхавшая в детском лагере 12-летняя девочка
- «Купите дров»: Россиянам рассказали, как лучше всего хранить деньги
- «Могнуть» не переплюнуть: Как в России приживаются молодежные англицизмы
- Путин поручил оценить возможность продления Года единства народов России
- Ресторатор назвал главную проблему общепита
- Лукашенко: Конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяцы
- Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького