Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания документов состоялась в Георгиевском зале Кремля.
«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей», — заявил Путин во время выступления.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что Федеральное собрание поддержит принятие четырех новых субъектов в состав России.
Ранее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении регионов в состав России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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