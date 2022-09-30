Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей», — заявил Путин во время выступления.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что Федеральное собрание поддержит принятие четырех новых субъектов в состав России.

Ранее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении регионов в состав России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

