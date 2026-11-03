Фильм «Битва моторов» собрал в прокате более миллиарда рублей

Фильм «Битва моторов» собрал более одного миллиарда рублей в российском кинопрокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Борисов против Безрукова: Почему «Битва моторов» затмила осеннюю сказочную кинобитву

В настоящий момент касса ленты с Юрой Борисовым и Иваном Янковским составляет 1 000 414 553 рубля.

«Битва моторов» режиссера Ильи Маланина вышла на широкий экран 8 октября. Драма основана на реальных событиях начала XX века. Картина рассказывает о создании первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт» и участии команды в ралли Монте-Карло.

Ранее кинокритики в беседе с НСН хотя и отмечали отменные показатели «Битвы моторов» в прокате, но сомневались, что фильм сможет войти в «клуб миллиардеров».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН/Анастасия Александрова
ТЕГИ:ФильмКинопрокатКиноКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры