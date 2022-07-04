Тимошенко считает неприемлемым заключение любого мирного соглашения с РФ
Экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко считает заключение мирного соглашения с Россией неприемлемым для Киева, сообщает The Daily Telegraph.
По её словам, мирное соглашение – «иллюзия, а единственный выход — победа в бою». Тимошенко обвинила Москву в попытке затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами Североатлантического альянса, и призвала НАТО увеличить поставки оружия Киеву.
Ранее Тимошенко заявила о необходимости начать переговоры о реструктуризации украинского внешнего долга.
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