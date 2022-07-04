Тимошенко считает неприемлемым заключение любого мирного соглашения с РФ

Экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко считает заключение мирного соглашения с Россией неприемлемым для Киева, сообщает The Daily Telegraph.

Тимошенко призвала МВФ простить Украине долги

По её словам, мирное соглашение – «иллюзия, а единственный выход — победа в бою». Тимошенко обвинила Москву в попытке затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами Североатлантического альянса, и призвала НАТО увеличить поставки оружия Киеву.

Ранее Тимошенко заявила о необходимости начать переговоры о реструктуризации украинского внешнего долга.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:УкраинаЮлия Тимошенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры