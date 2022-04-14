Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире украинского телеканала «Рада» заявила о необходимости начать переговоры о реструктуризации украинского внешнего долга.

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По её мнению, странам Запада следует передать украинским властям замороженные средства России, а также обнулить госдолг Украины.

«Что касается международных организаций - МВФ, Всемирный банк - списание этих долгов», - подчеркнула политик.

Ранее Тимошенко заявила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов». В феврале 2022 года она призвала украинские власти обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой списать все внешние долги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВФСписание ДолговУкраинаЮлия Тимошенко
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