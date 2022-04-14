Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире украинского телеканала «Рада» заявила о необходимости начать переговоры о реструктуризации украинского внешнего долга.
По её мнению, странам Запада следует передать украинским властям замороженные средства России, а также обнулить госдолг Украины.
«Что касается международных организаций - МВФ, Всемирный банк - списание этих долгов», - подчеркнула политик.
Ранее Тимошенко заявила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов». В феврале 2022 года она призвала украинские власти обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой списать все внешние долги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- В ЦБ предложили пересмотреть размер отчислений для Visa и Mastercard
- Новым гендиректором «Яндекса» назначен Артем Савиновский
- Роскачество в пяти брендах киноа обнаружило бактерии кишечной палочки
- Путин: Россия расширит поставки нефти и газа в страны Азии и Африки
- Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины
- Иностранцам разрешили работать в украинской разведке
- Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области
- Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России
- Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой
- Матвиенко призналась, что тревожится за жизнь и здоровье Медведчука
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru