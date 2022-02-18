Тимошенко призвала МВФ простить Украине долги

Депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов».

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Политик призвала украинские власти обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой списать стране все внешние долги.

Она напомнила, что в начале пандемии коронавируса МВФ списал долги 25 странам, также так поступали со странами, «попавшими в систему агрессии и другие тяжелые ситуации».

«Если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по «Будапештскому меморандуму» обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных», — заключила Тимошенко.

Ранее (МВФ одобрил транш на списание процентов по долгам 25 самых бедных стран в рамках Фонда сдерживания и ликвидации катастроф, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:Списание ДолговМВФУкраинаЮлия Тимошенко
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