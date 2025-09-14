Минобороны Украины: В 2026 году потребуется не менее $120 млрд
14 сентября 202505:32
Киеву в предстоящем году потребуется не менее $120 млрд для поддержки армии, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
По его словам, эта сумма будет потрачена на нужды подразделений Вооруженных сил Украины.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина давно и последовательно старается расширить географию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
