Во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне
Западные страны провоцируют Третью мировую войну, сообщил в Twitter бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на сообщения о поставках Украине американских танков Abrams и немецких Leopard. «Посылать Зеленскому американские и немецкие танки – это безумие! Кратчайший путь к Третьей мировой войне», — написал он, отметив, что необходимо «выбираться из этого безумия».
Ранее Филиппо заявил, что вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- В Германии допустили, что Украина получит истребители
- Во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне
- На Украине заявили о планах добиваться поставок истребителей
- Ургант заявил об отмене концерта
- Путин рассказал, чьи интересы обслуживают элиты Европы
- Шольц рассказал о сроках завершения конфликта округ Украины
- В ряде областей Украины прогремели взрывы
- Французская Legrand покинет российский рынок
- Космонавт Артемьев рассказал об инопланетянах
- Белый дом: поставки танков Украине не несут «наступательной угрозы» для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru