Во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне

Западные страны провоцируют Третью мировую войну, сообщил в Twitter бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.

Так он отреагировал на сообщения о поставках Украине американских танков Abrams и немецких Leopard. «Посылать Зеленскому американские и немецкие танки – это безумие! Кратчайший путь к Третьей мировой войне», — написал он, отметив, что необходимо «выбираться из этого безумия».

Ранее Филиппо заявил, что вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТанки
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