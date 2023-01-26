Западные страны провоцируют Третью мировую войну, сообщил в Twitter бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.

Так он отреагировал на сообщения о поставках Украине американских танков Abrams и немецких Leopard. «Посылать Зеленскому американские и немецкие танки – это безумие! Кратчайший путь к Третьей мировой войне», — написал он, отметив, что необходимо «выбираться из этого безумия».

Ранее Филиппо заявил, что вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

