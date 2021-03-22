Стреляют все! Кравчук отверг предложения Козака по «нормандскому формату»
Первый президент Украины рассказал НСН, почему Киев не согласился с замглавы администрации президента РФ, предложившего изменить организацию переговоров по Донбассу.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» назвал неприемлемым предложенный Дмитрием Козаком принцип ротации на переговорах «нормандской четверки», при котором функцию председателя по очереди выполнял бы каждый из четырех участников. Ранее Козак направил письмо странам-участницам, в котором заявил, что прогресса в переговорах не удается добиться в том числе из-за «ненадлежащей организации», и предложил ротацию.
«Германия и Франция принимают участие в переговорах потому, что они наблюдатели, а не участники конфликта. Также ОБСЕ ведет заседание трехсторонней контактной группы. Мы можем тоже сказать — давайте по очереди: Россия, Украина, ОБСЕ, но тогда рушится вся система оценок, участников и ответственности конкретных сторон: кто совершает агрессию, где идет война, кто ведет войну. Все рушится и все становятся равны в оценках. Так нельзя! Ни Франция, ни Германия, как и ОБСЕ не имеют никакого отношения к войне с Украиной, поэтому им и поручено, будучи незаинтересованной стороной, вести заседания», - сказал Кравчук.
Также экс-президент Украины отверг обвинение Козака в том, что Украина отказывается соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. По его словам, нарушают договоренности обе стороны.
«Сам факт обвинения Украины, что она не придерживается минских договоренностей о всеобщей тишине, — не соответствует действительности. Об этом говорит не только Украина, но и руководитель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции. Миссия ОБСЕ, которая проводит наблюдение и фиксирует факты обстрелов, говорит, что нарушение идет с двух сторон. Говорят об этом и представители ЕС, США. Это искусственное обвинение Козаком Украины для того, чтобы заблокировать в очередной раз работу трехсторонней контактной группы», - отметил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в «Европейской правде» письмо, где заявил, что украинские власти не согласны на новые предложения замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, представляющего Россию на переговорах «нормандской четверки». По его словам, Киев не может согласиться с этими предложениями «ни при каких условиях».
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