Об отправке письма Козака участникам «нормандского формата» сообщают СМИ
Письмо замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака с документом по переговорам в «нормандском формате» отправлено представителям Парижа, Берлина и Киева. Этот факт подтверждает кремлевский источник РИА Новости.
Сообщается, что в послании содержится проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
По мнению Козака, отсутствие прогресса в изнурительных переговорах в «нормандском формате» связано с их ненадлежащей организации.
«Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», - говорится в письме.
Автор предлагает до 22 марта согласовать проект Совместных итогов или направить другие предложения по документу.
Напомним, встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоялась в январе 2020 года. Лидеры государств в Берлине обсуждали выполнение договоренностей парижского саммита 2019 года по урегулированию военного конфликта в Донбассе.
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