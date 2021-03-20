Об отправке письма Козака участникам «нормандского формата» сообщают СМИ

Сообщается, что в послании содержится проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».

По мнению Козака, отсутствие прогресса в изнурительных переговорах в «нормандском формате» связано с их ненадлежащей организации.

«Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», - говорится в письме.

Автор предлагает до 22 марта согласовать проект Совместных итогов или направить другие предложения по документу.

Напомним, встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоялась в январе 2020 года. Лидеры государств в Берлине обсуждали выполнение договоренностей парижского саммита 2019 года по урегулированию военного конфликта в Донбассе.



