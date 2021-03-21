СМИ: Украина отказывается поддерживать предложение России по Донбассу

Это послание стало реакцией на письмо заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с инициативами по итогам предыдущих переговоров «нормандской четверки».

«Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его (Дмитрия Козака — прим. НСН) письме», — заявил Ермак.

По мнению Киева, предложения Москвы носят «манипулятивный характер». Однако, конкретной критики положений послания Козака не прозвучало.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что стороны конфликта в Донбассе определены минскими соглашениями, сообщает Газета.ру. Она отметила, что с одной стороны, это Киев, а с другой – Донецк и Луганск, и нежелание Украины признавать этот факт является причиной, «препятствующей установлению долгосрочного мира в регионе».



