СМИ: Украина отказывается поддерживать предложение России по Донбассу
Украина отвергает российские предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в письме представителям стран «нормандской четверки» сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет «Украинская правда».
Это послание стало реакцией на письмо заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с инициативами по итогам предыдущих переговоров «нормандской четверки».
«Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его (Дмитрия Козака — прим. НСН) письме», — заявил Ермак.
По мнению Киева, предложения Москвы носят «манипулятивный характер». Однако, конкретной критики положений послания Козака не прозвучало.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что стороны конфликта в Донбассе определены минскими соглашениями, сообщает Газета.ру. Она отметила, что с одной стороны, это Киев, а с другой – Донецк и Луганск, и нежелание Украины признавать этот факт является причиной, «препятствующей установлению долгосрочного мира в регионе».
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