В ДНР раскрыли планы Киева масштабной атаки в Донбассе
Киев готовит масштабную атаку позиций ополченцев в Донбассе. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Соответствующие выводы сделаны в ДНР на основе наблюдений за перемещением техники, солдат и подготовки защитных сооружений. Так, отмечается скопление военной техники - 170 единиц наступательной техники и вооружений появилось за последние две недели на железнодорожных вокзалах, подконтрольных украинским силовикам. В пользу подготовки военного наступления говорит увеличение и укрепление траншей украинских военных, пишет Газета.ru.
Ранее, 3 марта полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обвинил Украину в том, что она провоцирует усиление военного конфликта в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru