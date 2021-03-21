В ДНР раскрыли планы Киева масштабной атаки в Донбассе

Киев готовит масштабную атаку позиций ополченцев в Донбассе. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Соответствующие выводы сделаны в ДНР на основе наблюдений за перемещением техники, солдат и подготовки защитных сооружений. Так, отмечается скопление военной техники - 170 единиц наступательной техники и вооружений появилось за последние две недели на железнодорожных вокзалах, подконтрольных украинским силовикам. В пользу подготовки военного наступления говорит увеличение и укрепление траншей украинских военных, пишет Газета.ru.

Ранее, 3 марта полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обвинил Украину в том, что она провоцирует усиление военного конфликта в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассВойна В Донбассе
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