Сырский: РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО

Украинские Вооруженные силы столкнулись с одним из самых мощных наступлений ВС России с начала спецоперации, сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении

По его словам, ситуация на линии фронта «продолжает оставаться сложной». В некоторых районах продолжаются активные боевые действия, которые «требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений».

Ранее помогавший армии России американец Дэниэл Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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