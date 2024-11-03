Американец Мартиндэйл заявил, что передавал России координаты объектов ВСУ

Помогавший армии России американец Дэниэл Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

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Он установил связь с российскими силовыми структурами. Информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ. Мартиндэйл отметил, что помогал российских военным по доброй воле.

Ранее российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Мартиндейла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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