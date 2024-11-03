Американец Мартиндэйл заявил, что передавал России координаты объектов ВСУ
3 ноября 202402:01
Помогавший армии России американец Дэниэл Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
Он установил связь с российскими силовыми структурами. Информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ. Мартиндэйл отметил, что помогал российских военным по доброй воле.
Ранее российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Мартиндейла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru