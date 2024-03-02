Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на востоке
Командиры бригад виноваты в проблемах украинской армии на восточном направлении, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом он написал своем Telegram-канале.
Как отметил главком, в течение трех дней работы на восточном фронте он понял, почему при одинаковых показателях укомплектования одни бригады сдерживают атаки противника и держат позиции, а другим это не удается.
«Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных ... Большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады», — указал Сырский.
Главком ВСУ отметил, что направил специалистов для передачи опыта и помощи в бригады, «где есть проблемы с подготовкой штаба». По словам Сырского, в ряде случаев, если командир не владеет обстановкой и создает угрозу жизни бойцов, главнокомандующий «вынужден принимать кадровые решения».
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что Сырский обвинил командиров на местах в ухудшении ситуации на Запорожье и под Авдеевкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru