Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на востоке

Как отметил главком, в течение трех дней работы на восточном фронте он понял, почему при одинаковых показателях укомплектования одни бригады сдерживают атаки противника и держат позиции, а другим это не удается.

«Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных ... Большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады», — указал Сырский.

Главком ВСУ отметил, что направил специалистов для передачи опыта и помощи в бригады, «где есть проблемы с подготовкой штаба». По словам Сырского, в ряде случаев, если командир не владеет обстановкой и создает угрозу жизни бойцов, главнокомандующий «вынужден принимать кадровые решения».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что Сырский обвинил командиров на местах в ухудшении ситуации на Запорожье и под Авдеевкой.

