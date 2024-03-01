Сырский обрушился на офицеров на фоне ухудшения ситуации на поле боя

По его словам, Сырский обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается.

Отмечается, что главком бросает на поле боя больше бойцов, безуспешно пытаясь стабилизировать текущую линию фронта и сдержать наступление армии России.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил командование силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

