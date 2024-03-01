Сырский обрушился на офицеров на фоне ухудшения ситуации на поле боя
Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Александр Сырский обвинил высокопоставленных военнослужащих страны в ухудшении ситуации для армии в Донбассе и на Запорожье, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его словам, Сырский обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается.
Отмечается, что главком бросает на поле боя больше бойцов, безуспешно пытаясь стабилизировать текущую линию фронта и сдержать наступление армии России.
Ранее президент Владимир Зеленский сменил командование силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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