Сырский обрушился на офицеров на фоне ухудшения ситуации на поле боя

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Александр Сырский обвинил высокопоставленных военнослужащих страны в ухудшении ситуации для армии в Донбассе и на Запорожье, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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По его словам, Сырский обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается.

Отмечается, что главком бросает на поле боя больше бойцов, безуспешно пытаясь стабилизировать текущую линию фронта и сдержать наступление армии России.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил командование силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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