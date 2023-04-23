Сын Пескова объяснил, почему пошел служить в ЧВК «Вагнер»
Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай в интервью для Соловьев Live рассказал о службе в ЧВК «Вагнер».
По словам Николая Пескова, семья не сразу одобрила его выбор. Он объяснил, что принял решение о службе, потому что хотел поддержать спецоперацию.
Сын представителя Кремля признался, что семья сильно волновалась, но зауважала его выбор.
Отмечается, что расчет, в котором служил Николай Песков, удостоился госнаград за поведение во время обстрела.
Подробности о службе сына Пескова ранее рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сам представитель Кремля пока никак не прокомментировал информацию, передает «Радиоточка НСН».
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