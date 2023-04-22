СМИ: сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер»
Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николай подтвердил информацию о прохождении службы в ЧВК «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент RT Роман Косарев.
По словам военкора, он давно знал о том, что Николай Песков служит в рядах ЧВК «Вагнер». Косарев поблагодарил главу «Вагнеров» Евгения Пригожина за обнародование этой информации, так как, отмечает военкор, он давно и сам хотел написать об этом.
«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК «Вагнер». Не сомневайтесь, правда и победа за нами!» - приводит слова сына пресс-секретаря президента России Косарев.
Накануне Пригожин в интервью военкору Александру Симонову заявил, что сын официального представителя Кремля служил артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». По его словам, Дмитрий Песков обратился к нему за советом летом прошлого года в связи с желанием сына отправиться в зону боевых действий, передает «Радиоточка НСН».
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