Суд в Москве заочно арестовал организатора нападения на село под Брянском
Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года, а также в покушение на предпринимателя Константина Малофеева. Обвиняемого объявили в международный розыск.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя РДК Дениса Капустина в перечень экстремистов и террористов. Федеральная служба безопасности 2 марта проинформировала о силовой операции в приграничном районе Брянской области против вооружённых диверсантов, проникших с территории Украины. По официально версии властей, боевики открыли огонь по автомобилю в Климовском районе.
Были убиты два человека и ранен 10-летний мальчик. При этом сами диверсанты в опубликованном недавно видеоролике с кадрами проникновения на российскую территорию, утверждают, что не обстреливали гражданский транспорт.
Кроме того, ФСБ 6 марта заявила о якобы предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Как отмечает НСН, согласно официальной версии, его иномарку заминировали на стоянке и хотели подорвать дистанционно.
ФСБ считает организатором обоих вылазок создателя и одного из руководителей «Русского добровольческого корпуса», гражданина России Дениса Капустина, который принимает участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Пригожин поделился желанием вернуться в пандемию
- Польский «Форум свободных народов ПостРоссии» признали нежелательным в РФ
- Украина требует на восстановление объектов культуры 7 миллиардов евро
- В Малайзии отменили обязательную смертную казнь
- Суд в Москве заочно арестовал организатора нападения на село под Брянском
- Российско-китайская граница в Приморье открылась спустя три года
- Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Западные танки на Украине превратятся в пепел
- В больницах Петербурга после теракта остаются 22 человека
- Адвокат: Процедура передачи россиянки Сапеги из Белоруссии в Россию запущена
- В ДНР сообщили, что основу ДРГ Украины составляют иностранные наемники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru