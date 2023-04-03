Суд в Москве заочно арестовал организатора нападения на село под Брянском

Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года, а также в покушение на предпринимателя Константина Малофеева. Обвиняемого объявили в международный розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес основателя РДК Дениса Капустина в перечень экстремистов и террористов. Федеральная служба безопасности 2 марта проинформировала о силовой операции в приграничном районе Брянской области против вооружённых диверсантов, проникших с территории Украины. По официально версии властей, боевики открыли огонь по автомобилю в Климовском районе.

Были убиты два человека и ранен 10-летний мальчик. При этом сами диверсанты в опубликованном недавно видеоролике с кадрами проникновения на российскую территорию, утверждают, что не обстреливали гражданский транспорт.

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Кроме того, ФСБ 6 марта заявила о якобы предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Как отмечает НСН, согласно официальной версии, его иномарку заминировали на стоянке и хотели подорвать дистанционно.

ФСБ считает организатором обоих вылазок создателя и одного из руководителей «Русского добровольческого корпуса», гражданина России Дениса Капустина, который принимает участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

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Фото: мвд.рф
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