Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов
В возрасте 70 лет скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов. Об этом сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, на сцене которого он выступал последние годы.
Владимир Баранов присоединился к труппе Рязанского ТЮЗа в 2013 году и успел исполнить на его сцене 29 ролей. Среди его ярких театральных работ - Вернер в спектакле «Княжна Мери», Ричард Уилли в постановке «№ 13» и Бурмистр в «Господах Головлевых. Маменька».
В кино Баранов сыграл 88 ролей. Широкому зрителю он запомнился по участию в культовых детективных и криминальных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Пепел». Кроме того, в его фильмографии значатся роли в советской картине «Торпедоносцы» и исторической драме «Русский ковчег».
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