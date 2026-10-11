Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Владимир Баранов присоединился к труппе Рязанского ТЮЗа в 2013 году и успел исполнить на его сцене 29 ролей. Среди его ярких театральных работ - Вернер в спектакле «Княжна Мери», Ричард Уилли в постановке «№ 13» и Бурмистр в «Господах Головлевых. Маменька».

В кино Баранов сыграл 88 ролей. Широкому зрителю он запомнился по участию в культовых детективных и криминальных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Пепел». Кроме того, в его фильмографии значатся роли в советской картине «Торпедоносцы» и исторической драме «Русский ковчег».

