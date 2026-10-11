Почему Турция экономически заинтересована в черноморских коридорах РФ и Украины

Ранее газета Milliyet сообщила, что Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Отмечается, что для украинских кораблей выдвинули маршрут к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских — вдоль берегов Грузии и Турции. Исмаил подтвердил, что Анкара заинтересована с экономической точки зрения в создании эти двух коридоров.

«Экономическая заинтересованность Турции естественно тоже есть, она весьма существенна. Для Анкары безопасность Черного моря и экономический интерес тесно взаимосвязаны. Для Турции это важные факторы внешнеполитической деятельности. Во-первых, Черное море — это не только пространство военного сотрудничества, но и важнейший торгово-экономический бассейн для Турции. Через него проходят маршруты перевозки зерна, энергоносителей, промышленной продукции и других товаров. И любая эскалация: атаки на торговые суда или рост страховых премий — увеличивает стоимость перевозок и создает дополнительные риски для турецкой экономики. Однако, я думаю, что экономическая выгода здесь не автоматическая. Она зависит от того, удастся ли превратить политические договоренности в устойчивый и предсказуемый режим работы для морских маршрутов», - объяснил он.