Почему Турция экономически заинтересована в черноморских коридорах РФ и Украины
Профессор Тогрул Исмаил в эфире НСН отметил, что при повышении военных рисков Анкара может столкнуться с конкретными экономическими потерями.
Эконмическая заинтересованность Турции в создании черноморских коридоров безопасности для судов России и Украины высокая, но не автоматическая, она заинтересована в том, чтобы соглашение предусматривало и безопасность проходов судов, и правила, позволяющие поддерживать торговлю даже в условиях политического кризиса. Об этом в беседе с НСН заявил профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.
Ранее газета Milliyet сообщила, что Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Отмечается, что для украинских кораблей выдвинули маршрут к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских — вдоль берегов Грузии и Турции. Исмаил подтвердил, что Анкара заинтересована с экономической точки зрения в создании эти двух коридоров.
«Экономическая заинтересованность Турции естественно тоже есть, она весьма существенна. Для Анкары безопасность Черного моря и экономический интерес тесно взаимосвязаны. Для Турции это важные факторы внешнеполитической деятельности. Во-первых, Черное море — это не только пространство военного сотрудничества, но и важнейший торгово-экономический бассейн для Турции. Через него проходят маршруты перевозки зерна, энергоносителей, промышленной продукции и других товаров. И любая эскалация: атаки на торговые суда или рост страховых премий — увеличивает стоимость перевозок и создает дополнительные риски для турецкой экономики. Однако, я думаю, что экономическая выгода здесь не автоматическая. Она зависит от того, удастся ли превратить политические договоренности в устойчивый и предсказуемый режим работы для морских маршрутов», - объяснил он.
Кроме того, по его словам, посредничество дает Турции возможность в укреплении ее дипломатических позиций.
«Во-вторых, Турция заинтересована в сохранении роли одного из логистических и торговых центров региона. И, если морское судоходство становится менее предсказуемым, страдают не только украинские и российские экспортеры, но и турецкие порты, транспортные компании, судовладельцы. С ними связаны практически все отрасли. В-третьих, посредничество дает Анкаре возможность укреплять и свои дипломатические позиции. Турция может выступать не только как сторона, заинтересованная в прекращении боевых действий, но и как участник формирования новых правил безопасности судоходства», - уточнил Исмаил.
При этом профессор подчеркнул, что при ухудшении ситуации в Черном море Турция может столкнуться с конкретными экономическими потерями.
«На октябрь риски уже не теоретические. Турецкая дипломатия выражает серьезную обеспокоенность атаками на торговые суда, и в том числе связанные с турецкими интересами. Поэтому для Анкары речь идет не только о дипломатическом престиже, но и о вполне конкретных экономических потерях. Чем выше военные риски, тем дороже становится страхование судов, сложнее планирование поставок и менее предсказуемые торговые потоки. Именно поэтому Турция заинтересована в том, чтобы это соглашение предусматривало не только безопасность проходов судов, но и устойчивые правила, которые позволят поддерживать торговлю даже в условиях политического кризиса. Это соответствует и стратегическому назначению проливов, связывающих Черное море и Средиземноморье. Экономическая заинтересованность может стать дополнительным стимулом Анкары для посредничества. Но чем активнее Турция участвует в обеспечении безопасности морских судов, тем больше ответственности и рисков принимает на себя», - заключил собеседник НСН.
Ранее Тогрул Исмаил в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что идея Турции о создании двух отдельных коридоров безопасности для российских и украинских судов в Черном море не решит политическую проблему, а сами маршруты могут стать очередным пространством для соперничества, если не будет взаимных гарантий и работающего механизма контроля.
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