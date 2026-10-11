«Пространство для соперничества»: Чем обернутся черноморские коридоры для РФ и Украины
Профессор Тогрул Исмаил в эфире НСН заметил, что для Турции важно сохранить безопасность Черного моря и не допустить там прямого столкновения России и НАТО.
Идея Турции о создании двух отдельных коридоров безопасности для российских и украинских судов в Черном море не решит политическую проблему, а сами маршруты могут стать очередным пространством для соперничества, если не будет взаимных гарантий и работающего механизма контроля. Об этом в беседе с НСН заявил профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.
Ранее газета Milliyet сообщила, что Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Отмечается, что для украинских судов Анкара предложила маршрут к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских — вдоль берегов Грузии и Турции.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан передал сторонам проект договоренности о прекращении атак на суда. Инициатива направлена на защиту гражданского судоходства по аналогии с зерновым коридором, действовавшим в рамках Черноморской зерновой инициативы в 2022–2023 годах. Однако Исмаил считает, что новое предложение Турции все равно не решит политическую проблему.
«Сами по себе коридоры не решают техническую проблему. Здесь для Турции самое главное — сохранить безопасность Черного моря, не допустить прямого столкновения России и НАТО и обеспечить соблюдение конвенции Монтре (международный договор, который регулирует режим прохода судов через Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы – прим. НСН). В предложении ключевыми будут три вопроса: безопасность судоходства, кто будет контролировать и гарантировать, что стороны не атакую торговые суда и портовые инфраструктуры, кто будет следить за соблюдением договоренностей, и что произойдет при нарушении. Будет ли статус коридоров взаимно согласованным маршрутом, или будут фактически разграничены зоны влияния в Черном море», - отметил он.
Профессор подчеркнул, что, если взаимные гарантии работы механизма не будут обеспечены, коридоры в Черном море станут очередным пространством для соперничества между Москвой и Киевом.
«Два коридора могут стать временным механизмом снижения напряженности. Но устойчивое решение возможно только при наличии взаимных гарантий и работающего механизма контроля. Иначе разделение маршрутов превратится не в инструмент мира, а в новое пространство для военно-политического соперничества. Для Турции здесь особенно важен вопрос посредничества. Анкара заинтересована в безопасности судоходства и максимальном сохранении Черного моря вне прямого военного противостояния России и НАТО. Но для этого нужны не просто договоренности о маршрутах, а четкие правила контроля. Разделение Черного моря на два коридора может оказаться лишь временной мерой уязвимой перед очередным обострением конфликта», - допустил Исмаил.
По его словам, можно провести аналогию новой инициативы Турции с зерновым коридором, но есть нюансы.
«Первая попытка была зерновой коридор. Конечно, здесь можно провести прямую аналогию, но надо учесть, что был создан механизм ООН, который позволял ввозить украинское зерно через Черное море. Координационный центр был в Стамбуле, который обеспечивал контроль за выполнением договоренностей. В июле 2023 года Россия объявила о прекращении участия в сделке. Именно поэтому, если сегодня обсуждается идея отдельных морских коридоров для России и Украины, главный вопрос заключается не столько в самих маршрутах, сколько в том, кто и каким образом будет гарантировать соблюдение договоренностей. Зерновая инициатива показала, что даже при участии Турции и ООН технический механизм не может существовать от общего политического конфликта. Если стороны по-разному понимают свои обязательства, а механизм контроля не обеспечивает доверие, коридоры тоже могут вновь стать предметом взаимных обвинений. Зерновая сделка может служить полезным прецедентом, но не гарантирует успеха новой инициативы», - заключил собеседник НСН.
Ранее Тогрул Исмаил в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Россия, Турция и Украина могли бы договориться о безопасности перевозок в Черном море по примеру зернового коридора.
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