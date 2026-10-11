«Пространство для соперничества»: Чем обернутся черноморские коридоры для РФ и Украины

Ранее газета Milliyet сообщила, что Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Отмечается, что для украинских судов Анкара предложила маршрут к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских — вдоль берегов Грузии и Турции.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан передал сторонам проект договоренности о прекращении атак на суда. Инициатива направлена на защиту гражданского судоходства по аналогии с зерновым коридором, действовавшим в рамках Черноморской зерновой инициативы в 2022–2023 годах. Однако Исмаил считает, что новое предложение Турции все равно не решит политическую проблему.