Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбуржье

По данным ведомства, авария произошла в Саракташском районе вблизи села Черный Отрог - на 41-м километре автодороги Каменноозёрное — Медногорск.

«Пожарные МЧС России из 26-й ПСЧ деблокировали пострадавших. Всего в результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы», - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».