Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбуржье
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, авария произошла в Саракташском районе вблизи села Черный Отрог - на 41-м километре автодороги Каменноозёрное — Медногорск.
«Пожарные МЧС России из 26-й ПСЧ деблокировали пострадавших. Всего в результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы», - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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