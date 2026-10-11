Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбуржье

Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления МЧС России.

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По данным ведомства, авария произошла в Саракташском районе вблизи села Черный Отрог - на 41-м километре автодороги Каменноозёрное — Медногорск.

«Пожарные МЧС России из 26-й ПСЧ деблокировали пострадавших. Всего в результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы», - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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