Песков: Зеленский впал в истерику и не способен на обдуманные действия
Президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику и в настоящее время не способен действовать разумно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Песков пояснил, что при ином психологическом настрое украинский президент демонстрировал бы склонность к мирным переговорам. Однако вместо этого Киев продолжает требовать от своих западных кураторов системы ПВО, дальнобойное вооружение и доступ к спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории.
Песков также охарактеризовал агрессивную политику Зеленского в отношении Москвы как трагическую ошибку. Он подчеркнул, что подобное поведение по отношению к России неизбежно влечет за собой высокую цену, которую в настоящее время вынуждена платить Украина.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. До этого Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, добавив, что Украине требуется новый лидер, способный заключить мирную сделку.
Конституционный срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Очередные выборы тогда были отменены в связи с действием на территории страны военного положения и всеобщей мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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