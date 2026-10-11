Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

Согласно его сообщению, стороны обязались незамедлительно прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Трамп подчеркнул, что рост мировых цен на дизельное топливо вызван именно этим противостоянием, и призвал участников строго соблюдать договоренности.

На данный момент ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.

9 октября 2026 года в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок. До этого Трамп несколько раз обвинял Украину в росте мировых цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».