Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Согласно его сообщению, стороны обязались незамедлительно прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Трамп подчеркнул, что рост мировых цен на дизельное топливо вызван именно этим противостоянием, и призвал участников строго соблюдать договоренности.
На данный момент ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.
9 октября 2026 года в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок. До этого Трамп несколько раз обвинял Украину в росте мировых цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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