Пересильд выразила желание сыграть Олю Мещерскую в экранизации «Легкого дыхания»
Российская актриса Анна Пересильд призналась, что хотела бы сыграть Олю Мещерскую в будущей экранизации знаменитого рассказа Ивана Бунина «Легкое дыхание». Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.
Пересильд отметила, что ей очень нравится это произведение, и выразила надежду, что небольшой по объему рассказ можно будет интересно интерпретировать в киноформате.
Кроме того, она призналась, что знает дневниковые записи Мещерской практически наизусть.
Экранизация «Легкого дыхания» уже заявлена в планах кинокомпания «Новый Свет Продакшн». Сценарий к картине написал Владимир Алеников.
Ранее фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли заработал в прокате 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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