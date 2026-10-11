Пересильд выразила желание сыграть Олю Мещерскую в экранизации «Легкого дыхания»

Пересильд отметила, что ей очень нравится это произведение, и выразила надежду, что небольшой по объему рассказ можно будет интересно интерпретировать в киноформате.

Кроме того, она призналась, что знает дневниковые записи Мещерской практически наизусть.

Экранизация «Легкого дыхания» уже заявлена в планах кинокомпания «Новый Свет Продакшн». Сценарий к картине написал Владимир Алеников.

Ранее фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли заработал в прокате 1,2 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

