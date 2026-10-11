Четыре человека пострадали в массовой аварии с маршруткой в Подмосковье

По данным полиции, авария произошла днем на федеральной трассе М-7 «Волга» на территории Богородского городского округа.

В ведомстве уточнили, что произошло попутное столкновение сразу пяти транспортных средств - микроавтобуса марки ГАЗ, двух грузовиков «Газель» и «Фав», а также легкового автомобиля Ford. Также в полиции отметили, что, по предварительным данным, в момент аварии в салоне маршрутного такси находилось 19 пассажиров, четверо из которых обратились за медицинской помощью.

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