Четыре человека пострадали в массовой аварии с маршруткой в Подмосковье

Четыре пассажира маршрутного такси получили травмы в результате ДТП с участием пяти автомобилей в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МВД России.

Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбуржье

По данным полиции, авария произошла днем на федеральной трассе М-7 «Волга» на территории Богородского городского округа.

В ведомстве уточнили, что произошло попутное столкновение сразу пяти транспортных средств - микроавтобуса марки ГАЗ, двух грузовиков «Газель» и «Фав», а также легкового автомобиля Ford. Также в полиции отметили, что, по предварительным данным, в момент аварии в салоне маршрутного такси находилось 19 пассажиров, четверо из которых обратились за медицинской помощью.

Ранее 3человека погибли, 4 пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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