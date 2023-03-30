Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры
Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказали в рассмотрении иска о расторжении договора аренды помещений обители, сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры Александра Ткаченко.
УПЦ просила признать недействительным одностороннее расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. Суд отказался рассматривать дело.
На представителей УПЦ направлено заявление в правоохранительные органы. Власти обвиняют священнослужителей в противодействии работе государственной комиссии.
Россия осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на Русскую православную церковь, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Песков, передает НСН.
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