Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказали в рассмотрении иска о расторжении договора аренды помещений обители, сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры Александра Ткаченко.

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УПЦ просила признать недействительным одностороннее расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. Суд отказался рассматривать дело.

На представителей УПЦ направлено заявление в правоохранительные органы. Власти обвиняют священнослужителей в противодействии работе государственной комиссии.

Россия осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на Русскую православную церковь, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Песков, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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