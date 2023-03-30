В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре

Россия осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священников и Русскую православную церковь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов
«Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на РПЦ», - сказал Песков.

Ранее украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в разговоре с НСН выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет подавлять все протесты, касающиеся Киево-Печерской лавры, однако все гонения на УПЦ закончатся с приходом российских войск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УПЦДмитрий Песков

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