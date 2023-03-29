Наместника Киево-Печерской лавры из ПЦУ сравнили с Иудой
Наместника Киево-Печерской лавры Авраамия (Лоташа), представляющего раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), в Киеве сравнивают с предавшим Христа Иудой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
С Иудой Лоташа стали сравнивать после его решения уйти к раскольникам, отметил источник.
По мнению Лоташа, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сама виновата в действиях властей. Он обвинил священнослужителей в желании подчиняться Москве.
Монахи Киево-Печерской лавры 24 марта получили постановление о выселении из корпуса №34. Наместник обители митрополит Павел заявил, что священнослужители не намерены покидать здание, передает НСН.
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