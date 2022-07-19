Стремоусов: Херсонская область усиливает систему ПВО

Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО) из-за участившихся ракетных обстрелов со стороны армии Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

В Херсоне сообщили об обстреле со стороны Николаева

По его словам, у властей есть информация, откуда Киев ведет огонь по области.

Напомним, ранее российские силовые структуры обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт диверсантов Украины, а также схрон с гранатомётами и автоматами.

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:УкраинаПВО
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