Стремоусов: Херсонская область усиливает систему ПВО
19 июля 202204:03
Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО) из-за участившихся ракетных обстрелов со стороны армии Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, у властей есть информация, откуда Киев ведет огонь по области.
Напомним, ранее российские силовые структуры обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт диверсантов Украины, а также схрон с гранатомётами и автоматами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru