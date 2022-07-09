В Херсоне сообщили об обстреле со стороны Николаева

Цели над Херсоном отработали российские системы противовоздушной обороны. Стрельба идет со стороны Николаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.

В Херсоне задержали украинских диверсантов с «Иглой» и минами

«Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас», - отмечается в сообщении.

Безопасность неба над Херсоном обеспечивает российская ПВО, пишет Газета.ru.

Ранее российские силовые структуры обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт диверсантов Украины, а также схрон с гранатомётами и автоматами, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: стоп-кадр
ТЕГИ:ОбстрелПВОУкраина
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