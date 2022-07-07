В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов с оружием

Российские силовые структуры обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт диверсантов Украины, а также схрон с гранатомётами и автоматами, сообщает РИА Новости.

Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области крупный украинский схрон с вооружением

Он находился в частном заброшенном доме в Херсоне. Схрон был организован по просьбе сотрудников погранслужбы Украины. На месте нашли гранатомёты, гранаты, патроны и автоматы.

А в поселке Куйбышево в Херсонской области найден перевалочный пункт украинских диверсантов. В нем силовики РФ обнаружили восемь гранат, 12 запалов к ним, комплект формы охранника, навигатор GPS и тактический бинокль.

Ранее Росгвардейцы ликвидировали крупные схроны с оружием в Донбассе. Военнослужащие обнаружили 155 снарядов «Град», 20 снарядов калибра 152 мм от самоходной артиллерийской установки, 13 огнеметов.

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ФОТО: lenta.newsper.net
ТЕГИ:ОружиеУкраина
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