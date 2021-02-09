Стрелков заявил о подготовке Киевом зачистки Донбасса

Украинские учения в Харькове могут быть подготовкой спецслужб страны для проведения антитеррористической операции в Донбассе и для войны с Россией. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее издание «Вечерний Харьков» анонсировало тренировки по противодействию террористическим угрозам в Харькове, которые собирается проводить Служба безопасности Украины (СБУ). Указывалось, что учения организованы для отработки реагирования на возможные диверсии.