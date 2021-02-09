Стрелков заявил о подготовке Киевом зачистки Донбасса

Украинские учения в Харькове могут быть подготовкой спецслужб страны для проведения антитеррористической операции в Донбассе и для войны с Россией. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее издание «Вечерний Харьков» анонсировало тренировки по противодействию террористическим угрозам в Харькове, которые собирается проводить Служба безопасности Украины (СБУ). Указывалось, что учения организованы для отработки реагирования на возможные диверсии.

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«Украинские спецслужбы сейчас проводят мероприятия в Харькове, чтобы потом проводить зачистку в Донецке и Луганске», — заявил Стрелков, добавив, что после этого украинские войска будут участвовать в войне с Россией.

В то же время он подчеркнул, что столкновение РФ и Украины «практически неизбежно».

Ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина может потерять несколько областей после закрытия оппозиционных телеканалов.


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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Игорь СтрелковВойна В Донбассе
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