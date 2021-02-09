В ЛНР отреагировали на призыв Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел»
Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит минским договоренностям. Так прокомментировал слова Кравчука полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
Ранее Кравчук призвал реагировать на обстрелы зеркально – «выстрелом на каждый выстрел».
Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР напомнил, что такие действия противоречат «всей логике мирных переговоров», а также договору о дополнительных мерах по мирному урегулированию, подписанному в прошлом году.
По его мнению, позиция Кравчука «поражает откровенной агрессией» и говорит о намерении Киева отказаться от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Глава МИД ЛНР подчеркнул, что со своей стороны республика продолжит «неуклонно следовать обязательствам, принятым в рамках минских переговоров».
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