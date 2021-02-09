В ЛНР отреагировали на призыв Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел»

Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит минским договоренностям. Так прокомментировал слова Кравчука полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Ранее Кравчук призвал реагировать на обстрелы зеркально – «выстрелом на каждый выстрел».