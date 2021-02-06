Саакашвили пообещал Украине потерю Мариуполя и Херсона

Политик считает, что решение украинского президента Владимира Зеленского не сможет прекратить войну в Донбассе, однако, выведет столкновения на новый этап, сообщает РИА Новости.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать», — цитирует Саакашвили Газета.ru.

По словам одесского экс-губернатора, Москве отойдут Мариуполь и Херсон, где, по его мнению, будет создан плацдарм для содержания Крыма, его водоснабжения и улучшения логистики.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН обрушился с критикой на президента Украины Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх оппозиционных телеканалов, назвав главу украинского государства неприспособленным к управлению страной.

«Это невозможно в современном мире, даже в Китае. Я думаю, даже в США это невозможно, хотя там дичайшие ограничения свободы слова. Здесь Украина отличилась. Решение Зеленского является признанием собственной беспомощности и следствием отсутствия собственных выразительных идей. Зеленский оказался пустышкой, не способной ни к организации чего-либо, ни к управлению государством. И пустышкой в смысле идеологии. Он не идеолог и не управленец. Он даже не актер, а актеришко. Он никто. Его рейтинг будет падать и дальше. Решение о санкциях - это просто конвульсии Зеленского», - заявил он.



