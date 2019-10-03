«Страна стационарного бандита». Политолог разъяснил слова Трампа об Украине

3 октября 201916:09
Георгий Гагарин

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы в беседе с НСН напомнил, что к коррупции на Украине приложили руку и сами США.



Одной из самых коррумпированных стран мира назвал Украину президент США Дональд Трамп. Он считает, что в стране ко времени прихода к власти Владимира Зеленского сформировалась поразительная по своим масштабам коррупционная модель.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН напомнил, что к этому приложили руку и сами США.

«Этому способствовали Обама, Байден, Клинтон, то есть лидеры Демократической партии. Они давали деньги группе Порошенко и тем, кого они профинансировали, чтобы осуществить эту революцию. На миллиарды долларов. Руководство Демпартии, бывшее, да и нынешнее, причастно к этому коррупционному шабашу, который сегодня царит на Украине», - заметил он.

Свою роль играет и постоянная политическая нестабильность на Украине.

Байден требует расследовать сведения о давлении Трампа на Зеленского

«С точки длительности процесса так и есть. Украина во времена и Ющенко, и Кучмы, и Януковича – это страна «стационарного бандита». Есть такая дефиниция, страна, где захватывают власть все время в результате народных революций разные бандитские кланы. Это продолжается, и уже видно, что Зеленский тоже является частью всей этой бандитской коррупционной модели. Он ничего не изменит, еще хуже будет. Каждая фаза борьбы с коррупцией на Украине заканчивается еще большим бандитизмом и коррупцией», - заключил эксперт.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал из-за разговора Трампа и Зеленского, в котором американский президент просил украинского коллегу расследовать возможные коррупционные связи сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и предыдущей украинской администрации. Джо Байден сейчас считается основным претендентом на выдвижение в президенты на выборы 2020 года от Демократической партии.

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