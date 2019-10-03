«Страна стационарного бандита». Политолог разъяснил слова Трампа об Украине

Одной из самых коррумпированных стран мира назвал Украину президент США Дональд Трамп. Он считает, что в стране ко времени прихода к власти Владимира Зеленского сформировалась поразительная по своим масштабам коррупционная модель.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН напомнил, что к этому приложили руку и сами США.

«Этому способствовали Обама, Байден, Клинтон, то есть лидеры Демократической партии. Они давали деньги группе Порошенко и тем, кого они профинансировали, чтобы осуществить эту революцию. На миллиарды долларов. Руководство Демпартии, бывшее, да и нынешнее, причастно к этому коррупционному шабашу, который сегодня царит на Украине», - заметил он.

Свою роль играет и постоянная политическая нестабильность на Украине.