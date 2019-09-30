Экс-генпрокурор Украины подтвердил, что противился делу против Байдена

30 сентября 201908:33

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал, что неоднократно отказывался начать расследование в отношении экс-вице-премьера США Джозефа Байдена и его сына Хантера, сообщает Газета.ру

При этом ранее к Луценко с соответствующей просьбой якобы обращался адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Луценко утверждает, что отказал на том основании, что не может начинать расследование в интересах американского официального лица.

Американист: Попытка импичмента Трампа навредит самим демократам

Ранее Конгресс США инициировал процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Президента обвинили в том, что тот в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским требовал от последнего начать уголовное преследование в отношении Байдена и его сына. После разразившегося скандала Белый дом опубликовал стенограмму разговора двух президентов.

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