Кедми: Украина собралась провести выборы для начала переговоров с легитимной властью
Украина хочет провести выборы для того, чтобы подойти к мирным переговорам во главе с легитимной властью. Об этом сообщает болгарское издание «Поглед Инфо» со ссылкой на экс-главу израильской спецслужбы «Натив», политолога Якова Кедми.
«Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что РФ готова вести переговоры с законной властью», - добавил он.
При этом политолог подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский, сейчас не обладает легитимностью, а его нахождение у власти в настоящий момент противоречит конституции Украины. В связи с этим Кедми считает, что судьба Зеленского будет находиться в руках Вашингтона, который, по его словам, сможет начать искать новую кандидатуру.
До этого украинские СМИ сообщили, что Зеленский, срок полномочий которого официально истек в мае 2024 года, собирается баллотироваться на второй срок, если экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману признался в русофобии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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