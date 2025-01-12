Кедми: Украина собралась провести выборы для начала переговоров с легитимной властью

Украина хочет провести выборы для того, чтобы подойти к мирным переговорам во главе с легитимной властью. Об этом сообщает болгарское издание «Поглед Инфо» со ссылкой на экс-главу израильской спецслужбы «Натив», политолога Якова Кедми.

«Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что РФ готова вести переговоры с законной властью», - добавил он.