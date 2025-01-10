В Белом доме не ожидают переговоров по Украине в ближайшее время

США считают, что ни одна из сторон конфликта на Украине пока не готова к переговорам. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Он уточнил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину, чтобы укрепить ее позиции на поле боя. США считают, что это должно создать условия для возможных переговоров с Москвой в будущем. При этом Кирби подчеркнул, что на данный момент ожиданий относительно начала диалога между сторонами конфликта нет.

Путин рассказал о предложении Фицо по мирным переговорам на Украине

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование конфликта на Украине без предварительных условий. Однако он подчеркнул, что основой для диалога должны стать стамбульские договоренности и текущая ситуация на местах.

Через несколько дней после этого советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что переговоры с Россией неизбежны. Он отметил, что Киев стремится укрепить свои позиции перед началом обсуждений. По его словам, ключевым вопросом для Украины является обеспечение гарантий безопасности, включая возможное вступление страны в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры