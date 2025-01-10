В Белом доме не ожидают переговоров по Украине в ближайшее время

США считают, что ни одна из сторон конфликта на Украине пока не готова к переговорам. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Он уточнил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину, чтобы укрепить ее позиции на поле боя. США считают, что это должно создать условия для возможных переговоров с Москвой в будущем. При этом Кирби подчеркнул, что на данный момент ожиданий относительно начала диалога между сторонами конфликта нет.