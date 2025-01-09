СМИ: США передали Киеву большую часть обещанного оружия, но оно не помогло

Власти США признают, что поставки Киеву вооружений, таких как истребители F-16, тактические баллистические ракеты ATACMS и танки Abrams, не смогли переломить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель американской администрации агентству Reuters.

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Он отметил, что упомянутая военная помощь «не привела к значительным успехам Украины на поле боя». По словам представителя администрации, большая часть обещанного Киеву вооружения уже была доставлена, а оставшееся оружие в настоящий момент направляется в страну.

Чиновник также отметил, что запасы критических вооружений Киева находятся «в хорошем состоянии».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить об очередном и, вероятно, своем последнем пакете военной помощи Киеву. Предположительно, она составит около 500 миллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».

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