Мединский: Россия передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
Россия, в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договорённостей, передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, Киев передал Москве 78 тел погибших российских военнослужащих.
«Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта», - подчеркнул Мединский.
Между тем, в Миноброны РФ заявили о готовности передать Украине ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ.
Ранее обозреватель итальянского католического портала Farodi Roma Андреа Лусини заявил, что Киев не публикует данные о числе погибших, сообщает «Свободная пресса».
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