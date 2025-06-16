Мединский: Россия передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ

Россия, в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договорённостей, передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

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По его словам, Киев передал Москве 78 тел погибших российских военнослужащих.

«Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта», - подчеркнул Мединский.

Между тем, в Миноброны РФ заявили о готовности передать Украине ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Ранее обозреватель итальянского католического портала Farodi Roma Андреа Лусини заявил, что Киев не публикует данные о числе погибших, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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