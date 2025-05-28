«Споткнется» ли о Крым второй раунд переговоров России и Украины
Территориальный вопрос является самым сложным и «наименее решабельным» для Москвы и Киева, сказал в эфире НСН Андрей Бакланов.
Второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может сразу «споткнуться» о территориальный вопрос, но есть и другая тактика, заявил в интервью НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Глава МИД РФ Сергей лавров ранее сообщил, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня. По его словам, наша делегация готова представить меморандум, в котором будет изложена позиция России по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса. Бакланов указал на два возможных варианта развития события.
«Может быть два момента. Переговоры могут сразу споткнуться на той тематике, где не просматривается компромисс: это принадлежность Крыма и четырех субъектов. У нас это конституционно закрепленный акт, а для Киева основная точка требований - это возвращение этих территорий. Поэтому один из вариантов, что переговорный процесс может наткнуться на самый тяжелый, сложный и потенциально наименее решабельный территориальный вопрос, и дальше не будет продолжения. Может быть и другой быть вариант. Есть такая тактика: взять за основу для предстоящих встреч решение более простых вопросов, по которым может просматриваться компромисс. Это касается гуманитарных аспектов. Так, по результатам первой встречи произошел обмен по тысяче людей, обмен пленными. Но рассчитывать на выход на какие-то договоренности в обозримом будущем, конечно, не приходится», - уверен зампред Ассоциации российских дипломатов.
Бакланов также объяснил, зачем на переговорах нужен меморандум, если позиции России и так ясны.
«Обмен меморандумами - это очень важный вопрос, принципиальный. Это официальная точка зрения, так называемый "запросный", стартовый вариант переговорной позиции, который будет письменно изложен. Поэтому с самого начала второго раунда переговоры могут носить предметный характер, иначе все может уйти в безразмерные обсуждения. Результат может быть и негативный - например, стороны не договорятся и разойдутся. В любом случае, чтобы разговор был предметным, стороны решили обменяться стартовыми бумагами, где будет изложена их позиция по наиболее чувствительным аспектам возможного урегулирования», - заключил собеседник НСН.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины стартовали 16 мая в Стамбуле. После этого западные СМИ писали, что местом проведения второго раунда могут быть Ватикан, Швейцария и ряд других стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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