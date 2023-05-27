В Британии назвали российские ВВС и ВМФ угрозой для Лондона и НАТО

Военно-воздушные силы России представляют угрозу для НАТО и Великобритании. Об этом заявил глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон, пишет The Telegraph.

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По словам военного, также для Лондона и Североатлантического альянса опасны надводный флот и подлодки России.

«Это то, на чем мы должны сосредоточить наше внимание», — подчеркнул Уигстон.

Ранее издание Newsweek сообщило, что российские подводные лодки представляют критическую угрозу для стран НАТО и Запада. Отмечается, что РФ способна ударить по любой точке на территории США, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ВВС РоссииВМФ РФНАТОВеликобритания

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