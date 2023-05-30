Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в конце года

Песков: Президент России в режиме реального времени получал информацию о последствиях атаки беспилотников на столицу и Московскую область СКР квалифицировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье как террористический акт Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков Основные работы по реконструкции депо «Красная пресня» Кольцевой линии метро завершат до конца года 11 спортивных комплексов появятся в девяти столичных районах