Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в конце года

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в конце текущего года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Благодаря модернизации судно сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

После сдачи в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» продолжит выполнять задачи в составе Северного флота, подытожил глава российского оборонного ведомства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что военно-морскому флоту РФ передали новейший ракетный корвет «Меркурий».

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Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:Сергей ШойгуВМФ РФ

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