Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в конце года
30 мая 202315:12
Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в конце текущего года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Благодаря модернизации судно сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».
После сдачи в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» продолжит выполнять задачи в составе Северного флота, подытожил глава российского оборонного ведомства.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что военно-морскому флоту РФ передали новейший ракетный корвет «Меркурий».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru