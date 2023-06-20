Столтенберг: ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону

ВСУ сталкиваются со сложными задачами по преодолению «хорошо подготовленных российских оборонительных линий с минными полями, противотанковыми траншеями, зубами дракона», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Он отметил, что наступление ВСУ находится на раннем этапе, предстоит «трудный путь».

«Они пожалеют!»: Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма к ударам ВСУ

До этого министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow. Сенатор Цеков, со своей стороны, отметил, что Крым готов к провокациям ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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