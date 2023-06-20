Столтенберг: ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону
ВСУ сталкиваются со сложными задачами по преодолению «хорошо подготовленных российских оборонительных линий с минными полями, противотанковыми траншеями, зубами дракона», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
Он отметил, что наступление ВСУ находится на раннем этапе, предстоит «трудный путь».
До этого министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow. Сенатор Цеков, со своей стороны, отметил, что Крым готов к провокациям ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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