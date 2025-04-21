СМИ: Германия может потерять место в Совбезе ООН из-за Бербок
ФРГ рискует остаться без места в Совете Безопасности ООН из-за выдвижения главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, сообщает Focus.
По данным издания, Германия рассчитывает стать непостоянным членом СБ ООН, однако назначение Бербок главой ГА ООН может лишить ее такой возможности. Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, которые имеют решающее значение для голосования.
Отмечается, что дипломат имеет репутацию антироссийски и произраильски настроенного политика, что негативно воспринимается в ряде африканских, южноамериканских и азиатских стран.
Ранее стало известно, что немецкое правительство намерено предложить главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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