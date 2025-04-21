СМИ: Политологи в США надеются на прекращение огня на Украине
За объявленным российским лидером Владимиром Путиным пасхальным перемирием может последовать полное прекращение огня на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на политического исследователя университета Огайо Джона Мюллера и профессора политологии технологического института Калифорнии Доредика Кивьета.
Это нужно Москве и Киеву, заявил Мюллер. По его словам, пасхальное перемирие свидетельствует о готовности Москвы к мирному урегулированию спора с Киевом. Любой мир «лучше, чем его отсутствие», отметил эксперт.
МИД России заявил, что власти Украины не соблюдали режим прекращения огня на Пасху. Киев использовал для ударов ракеты HIMARS американского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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