СМИ: Категорию семей с детьми вернут в программу льготного автокредитования

Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, мерой успели воспользоваться учителя, врачи, участники СВО и члены их семей. «Будем расширять на семейный автомобиль», — указал он. Мера может заработать до конца апреля, сказал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Льготные условия автокредита распространяются только на новые автомобили.

Как также подчеркнул Алиханов после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra, в Минпромторге рассчитывают на позитивный эффект данной меры, однако не ожидают рекордов продаж.

