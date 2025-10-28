Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал «умолявшему» о помощи Зеленскому
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2022 году отказал просившему о помощи блока президенту Украины Владимиру Зеленскому, опасаясь вовлечения альянса в конфликт. Об этом экс-генсек рассказал в интервью телеканалу TV2.
По словам Столтенберга, когда армия России дошла до окрестностей Киева, Зеленский «умолял» его закрыть воздушное пространство.
«Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», - заявил экс-генсек.
Столтенберг пояснил, что альянсу пришлось бы сбивать самолеты РФ над украинской территорией, и тогда блок участвовал бы в конфликте. Бывшему главе НАТО было «болезненно» отказывать в помощи, понимая, что Киев «может пасть через несколько дней».
Ранее Йенс Столтенберг в своей книге «Под моим надзором» написал, что предлагал Зеленскому рассмотреть возможность территориальных уступок, напоминает РЕН ТВ.
